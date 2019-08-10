В Брянске скончалась мать федерального инспектора Михаила Калашникова

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-10T09:42:49+03:00

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Стало известно о смерти матери федерального инспектора Михаила Калашникова - Ларисы Калашкиковой.

В связи со смертью Ларисы Петровны руководство области выразило свои соболезнования, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лариса Калашникова родилась в 1938 году. Она работала на Брянском машиностроительном заводе и в проектном институте «ГПИСТРОЙМАШ». За добросовестную многолетнюю деятельность ей присвоили звание «Ветеран труда».

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ИСТОЧНИК KP.RU