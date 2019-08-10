В Брянскую область не пустили две тонны мяса и 130 килограммов устриц сомнительного происхождения

СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-10T07:18:23+03:00

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На Брянщину не пустили две тонны мяса, почти 200 килограммов колбас и 130 килограммов замороженных устриц сомнительного происхождения.

Продукты обнаружили у пассажиров поездов на железнодорожных станциях «Брянск Орловский» и «Суземка» при въезде в нашу страну.

- Указанные грузы везли граждане Украины и Молдавии без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений Россельхознадзора, - уточнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Никакой маркировки на них также не было. Кроме того, были нарушены условия транспортировки продуктов.

Эксперты взяли пробы продукции, чтобы исключить особо опасные болезни, в том числе африканскую чуму свиней.

Продукция оказалась небезопасной. Поэтому ее вернули на сопредельную территорию под контролем таможенной службы. А владельцев товаров привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU