28-летний брянец до смерти забил мужа своей матери

СЕГОДНЯ 18:09 2019-08-08T18:21:26+03:00

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28-летнего жителя Брянска обвиняют в том, что он до смерти избил сожителя своей матери.

По версии следствия, 5 марта горожанин у себя дома выпивал вместе с 53-летним "отчимом". Во время застолья мужчины поссорились.

- Обвиняемый стал избивать своего оппонента, нанося ему удары руками и ногами, а затем осколком керамической раковины, -рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - На следующий день от причиненных травм потерпевший скончался в больнице. Раньше фигурант уголовного дела был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.

После освобождения из колонии у брянца все еще оставались ограничения в передвижении. Ему запретили покидать дом вечером. Однако горожанин успел попасться полицейским на хулиганстве.

Уголовное дело брянца передали прокурору для утверждения обвинительного заключения. Рецидив преступлений и их совершение в состоянии опьянения могут быть расценены как обстоятельства, отягчающие ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU