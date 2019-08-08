2019-08-08T14:36:25+03:00
Общество

26-летний житель Брянска расплатился за свое ложное сообщение о взрывах

Он добровольно оплатил понесенные оперативными службами расходы
Мария Дедкова
Поделиться:
Уже судимый 26-летний горожанин сообщил о готовящемся взрыве двух многоквартирных домов на улице Баумана.Уже судимый 26-летний горожанин сообщил о готовящемся взрыве двух многоквартирных домов на улице Баумана.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Жителю Брянска пришлось возместить затраты спецслужбам, которые провели проверку по его сообщению о взрыве.

Уже судимый 26-летний горожанин сообщил о готовящемся взрыве двух многоквартирных домов на улице Баумана. Для проверки сигнала были задействованы силы и средства органов полиции, противопожарной службы, скорой помощи.Однако выяснилось, что вызов ложный, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокуратура Бежицкого района потребовала от осужденного вернуть деньги, затраченные спецслужбами на проверку.

Все средства Брянец вернул.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске восстановят дом Баженова
В Брянске осудили банду наркоторговцев
Брянская семья Панфиловых выиграла квартиру в лотерее
12 и 13 августа ограничат движение на переезде в Синезерках
В Брянской области капитан полиции получил три года колонии за взятку
Осенью для Брянска купят еще одну партию автобусов
Двух жителей Унечи осудили за незаконную торговлю белорусскими сигаретами
Сергей Калашников готовит законопроект, направленный на уточнение порядка предоставления земельных участков многодетным семьям
Покровская гора в Брянске на два месяца погрузилась во тьму
В Брянске суд обязал расселить два барака на улице Советской
В Карачевском районе фура врезалась в столб и в автобус
В Брянске вандалы разрисовали новый светофор на проспекте Ленина
Глава Брянска прыгнул в длину на фестивале ГТО
В Брянске стартовал фотоконкурс ко Дню города