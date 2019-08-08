26-летний житель Брянска расплатился за свое ложное сообщение о взрывах
Жителю Брянска пришлось возместить затраты спецслужбам, которые провели проверку по его сообщению о взрыве.
Уже судимый 26-летний горожанин сообщил о готовящемся взрыве двух многоквартирных домов на улице Баумана. Для проверки сигнала были задействованы силы и средства органов полиции, противопожарной службы, скорой помощи.Однако выяснилось, что вызов ложный, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Прокуратура Бежицкого района потребовала от осужденного вернуть деньги, затраченные спецслужбами на проверку.
Все средства Брянец вернул.
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ИСТОЧНИК KP.RU