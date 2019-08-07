В Фокино на день города ограничат движение

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-07T17:44:47+03:00

Проехать нельзя будет по центральным улицам города. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Фокино во время празднования дня города ограничат движение.

Так, 9 августа нельзя будет проехать с 14.00 до 23.00 на улице Карла Маркса в районе домов №42 и №45 и на улице Александра Зверева в районе дома №33, сообщают в областной Госавтоинспекции.

10 августа с 14.00 до 23.00 движение ограничат:

- на улице Калинина в районе домов №7 и №10,

- на улице Калинина в районе дома №18 на пересечении с улицей Гайдара,

- в районе дома №16 на пересечении с улицей Мира,

- на улице Гайдара от дома № 11 в районе дома культуры до поворота на улицу Ленина,

- на улице Ленина в районе дома № 15,

- на улице Мира в районе дома № 17.

Автомобилистов в это время просят выбирать альтернативные маршруты.

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ИСТОЧНИК KP.RU