В Фокино на день города ограничат движение
В Фокино во время празднования дня города ограничат движение.
Так, 9 августа нельзя будет проехать с 14.00 до 23.00 на улице Карла Маркса в районе домов №42 и №45 и на улице Александра Зверева в районе дома №33, сообщают в областной Госавтоинспекции.
10 августа с 14.00 до 23.00 движение ограничат:
- на улице Калинина в районе домов №7 и №10,
- на улице Калинина в районе дома №18 на пересечении с улицей Гайдара,
- в районе дома №16 на пересечении с улицей Мира,
- на улице Гайдара от дома № 11 в районе дома культуры до поворота на улицу Ленина,
- на улице Ленина в районе дома № 15,
- на улице Мира в районе дома № 17.
Автомобилистов в это время просят выбирать альтернативные маршруты.
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ИСТОЧНИК KP.RU