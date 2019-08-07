В Брянской области осудили банду торговцев поддельным алкоголем
Володарский районный суд Брянска вынес приговор банде торговцев поддельным алкоголем.
Как установил суд, в 2015 году 33-летний житель горожанин создал преступный бизнес. Он и еще девяти брянцев занимались хранением, перевозкой и реализацией алкогольного фальсификата.
Склад спиртного располагался в гаражах в районе дома № 52 на улице Володарского.
- Сообщники незаконно использовали товарные знаки известных зарубежных и российских производителей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Правообладателям злоумышленники причинили ущерб в 1,6 миллиона рублей.
Из незаконного оборота полицейские изъяли алкоголь на 460 тысяч рублей.
Суд назначил организатору и активному участнику ОПГ 2,5 и 1 год колонии общего режима соответственно. Оба взяты под стражу в зале суда.
К трем осужденным женщинам применили отсрочку отбывания наказания до достижения детьми 14-летнего возраста. Остальные сообщники получили условные сроки.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU