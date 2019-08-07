В Брянской области осудили банду торговцев поддельным алкоголем

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-07T17:25:15+03:00

Суд назначил организатору и активному участнику ОПГ 2,5 и 1 год колонии общего режима соответственно. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Володарский районный суд Брянска вынес приговор банде торговцев поддельным алкоголем.

Как установил суд, в 2015 году 33-летний житель горожанин создал преступный бизнес. Он и еще девяти брянцев занимались хранением, перевозкой и реализацией алкогольного фальсификата.

Склад спиртного располагался в гаражах в районе дома № 52 на улице Володарского.

- Сообщники незаконно использовали товарные знаки известных зарубежных и российских производителей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Правообладателям злоумышленники причинили ущерб в 1,6 миллиона рублей.

Из незаконного оборота полицейские изъяли алкоголь на 460 тысяч рублей.

Суд назначил организатору и активному участнику ОПГ 2,5 и 1 год колонии общего режима соответственно. Оба взяты под стражу в зале суда.

К трем осужденным женщинам применили отсрочку отбывания наказания до достижения детьми 14-летнего возраста. Остальные сообщники получили условные сроки.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU