В Стародубе на директора предприятия завели уголовное дело за долги по зарплате
Руководитель не выплатил своим подчиненным больше 950 тысяч рублей
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В Стародубе на гендиректора предприятия завели уголовное дело за невыплату зарплаты. По версии следствия, руководитель ООО «Александр и партнеры» с июня по сентябрь прошлого года не выдавал деньги своим сотрудникам.
- Долг перед работниками составил больше 950 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - При этом имеющиеся деньги обвиняемый использовал на цели, не имеющие приоритета перед оплатой труда.
В ближайшее время уголовное дело отправят в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU