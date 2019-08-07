2019-08-07T16:49:31+03:00
Общество

В Стародубе на директора предприятия завели уголовное дело за долги по зарплате

Руководитель не выплатил своим подчиненным больше 950 тысяч рублей
Мария Дедкова
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В Стародубе на гендиректора предприятия завели уголовное дело за невыплату зарплаты. По версии следствия, руководитель ООО «Александр и партнеры» с июня по сентябрь прошлого года не выдавал деньги своим сотрудникам.

- Долг перед работниками составил больше 950 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - При этом имеющиеся деньги обвиняемый использовал на цели, не имеющие приоритета перед оплатой труда.

В ближайшее время уголовное дело отправят в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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