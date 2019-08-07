2019-08-07T16:18:02+03:00
Общество

Жителя Брянска обчистила 14-летняя «волонтерка»

Школьница забрала у мужчины телефон
Мария Дедкова
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На 14-летнюю жительницу Брянска заведут уголовное дело по статье «Кража». По версии следствия, девочка стащила телефон у доверчивого горожанина.

Как рассказал сотрудникам полиции 35-летний житель Бежицы вечером в дверь его квартиры позвонила незнакомка. Девушка представилась сотрудницей волонтерской организации.

Она сказала, что собирает старые или ненужные вещи для нуждающихся. Через

некоторое время после ухода «волонтерки» мужчина обнаружил пропажу

мобильника.

Злоумышленницей оказалась 14-летняя горожанка, которая состоит на профилактическом

учете.

- Подозреваемая призналась, что забрала гаджет, пока хозяин жилья в соседней комнате собирал пакет с вещами, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - После завершения необходимых следственных действий изъятый телефон вернут законному владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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