2019-08-06T10:36:20+03:00
Общество

Брянских автомобилистов предупредили о возможных пробках на улице Дзержинского

Здесь начинают укладывать асфальт
Мария Дедкова
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Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, руководствоваться дорожными знаками.Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, руководствоваться дорожными знаками.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Брянске продолжается ремонт дорог. Во вторник, 6 августа, на улице Дзержинского в Фокинском районе начнут укладывать выравнивающий слой асфальта. Об этом сообщает Брянская городская администрация.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, руководствоваться дорожными знаками. На дороге возможны затруднения движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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