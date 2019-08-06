Брянских автомобилистов предупредили о возможных пробках на улице Дзержинского
Здесь начинают укладывать асфальт
Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, руководствоваться дорожными знаками.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Брянске продолжается ремонт дорог. Во вторник, 6 августа, на улице Дзержинского в Фокинском районе начнут укладывать выравнивающий слой асфальта. Об этом сообщает Брянская городская администрация.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, руководствоваться дорожными знаками. На дороге возможны затруднения движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU