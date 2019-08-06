В Брянске пассажиры и водитель маршрутки №28 устроили скандал

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-06T09:38:57+03:00

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Жители Брянска продолжают жаловаться на водителей маршруток. Часто горожан не устраивает их манера вождения и поведение. Очередную жалобу брянцы оставили в соцсетях 5 августа.

По словам автора письма, водитель маршрутки №28 обругал его и еще одного пассажира, сидевших на переднем сидении, за разговоры. Также автомобилист обвинил их в том, что те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Возмущаться водитель продолжал до самой конечной остановки.

В комментариях мнения горожан разделились. Одни считают такое поведение маршрутчика недопустимым. Другие - поведение пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU