На трассе под Брянском дорогу не поделили две легковушки

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-05T09:51:31+03:00

Причины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники ГосавтоинспекцииФото: vk.com, ЧП и ДТП Брянск

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На трассе под Брянском столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло у поселка Ивановка около восьми часов утра в понедельник, 5 августа.

По предварительной версии, на перекрестке один из автомобилистов не пропустил другого и произошло столкновение.

Однако точные причины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU