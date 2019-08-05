На трассе под Брянском дорогу не поделили две легковушки
ДТП произошло у поселка Ивановка
Причины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники ГосавтоинспекцииФото: vk.com, ЧП и ДТП Брянск
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На трассе под Брянском столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло у поселка Ивановка около восьми часов утра в понедельник, 5 августа.
По предварительной версии, на перекрестке один из автомобилистов не пропустил другого и произошло столкновение.
Однако точные причины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU