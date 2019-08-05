2019-08-05T09:51:31+03:00
Происшествия

На трассе под Брянском дорогу не поделили две легковушки

ДТП произошло у поселка Ивановка
Мария Дедкова
Поделиться:
Причины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники ГосавтоинспекцииФото: vk.com, ЧП и ДТП БрянскПричины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники ГосавтоинспекцииФото: vk.com, ЧП и ДТП Брянск
Изменить размер текста:

На трассе под Брянском столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло у поселка Ивановка около восьми часов утра в понедельник, 5 августа.

По предварительной версии, на перекрестке один из автомобилистов не пропустил другого и произошло столкновение.

Однако точные причины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске нашли пропавшего 21-летнего парня
На улице Брянского фронта на стройке заметили юных любителей экстрима
Ветеран «Спартака» встретился с юными брянскими футболистами
В Карачеве установили световую инсталляцию
В понедельник брянцев ждет пасмурная и дождливая погода
В Клинцах лоб в лоб столкнулись две легковушки, пострадали три человека
В Белых Берегах сгорела трансформаторная подстанция
В Почепском районе в страшной автоаварии погиб 57-летний мужчина
В Дятькове водитель легковушки сбил пятилетнего ребенка
Сотрудница брянского банка похитила со счета клиента больше 10 миллионов рублей
Лебедь из брянской деревни Добрунь уже год не может найти себе пару
Брянские следователи проверят условия проживания и ограничение свободы пенсионерки
Брянским спасателям пришлось вырезать из машины пострадавшего в ДТП