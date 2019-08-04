В Почепском районе в страшной автоаварии погиб 57-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-04T14:56:15+03:00

В ДТП пострадали еще два человека

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В страшной автоаварии в Почепском районе погиб 57-летний пассажир легковушки. ДТП произошло 3 августа около 22.40 на 71 километре автодороги "Брянск-Новозыбков".

- По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля "Фольксваген пассат" не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - 57-летний пассажир автомобиля погиб на месте. 35-летнего водителя автомобиля с диагнозом:" Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом основания черепа без повреждения спинного мозга" госпитализировали.

Также в больнице оказался 59-летний пассажир "Фольксвагена". У мужчины диагностировали тупую травму грудной клетки, вывих плеча, перелом 3,4,5 ребра справа, перелом 1 ребра слева, перелом позвоночника без повреждения спинного мозга.

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ИСТОЧНИК KP.RU