Стало известно из-за чего на Брянщине массово погибли пчелы

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-03T14:03:10+03:00

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Стало известно, почему в Брянской области массово гибнут пчелы. Оказывается на насекомых повлияли препараты, которыми обрабатывали рапсовые поля. Они оказались дженериками второго класса опасности, которые значительно дешевле оригинальных. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал ТАСС.

- Оба препарата разрешены, но оригинальный препарат безвреден для пчел, а после обработки дженериком должно пройти минимум пять дней - и только тогда на поля можно запускать пчел, - рассказал глава региона.

Пчелы массово гибнут на Брянщине в Почепском, Комаричском районе и селе Брасово. При этом глава региона заявил, что отказ от обработки полей препаратами приведет к еще большим убыткам сельхозпроизводителей, поэтому в первую очередь, необходимо проводить разъяснительную работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU