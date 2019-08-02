2019-08-02T16:11:10+03:00
Происшествия

Двое жителей Клинцов до смерти забили посетителя магазина

Решается воппрос об аресте подозреваемых
Мария Дедкова
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Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Поздно вечером 31 июля года около магазина «Янтарь» в Клинцах нашли побитого 48-летнего мужчину. Его госпитализировали, но медики не смогли спасти горожанина - он скончался в этот же день в больнице.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Правоохранители задержали двух подозреваемых - горожан 23 и 32 лет.

- По версии следствия, поздно вечером 31 июля в магазине потерпевший поссорился подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - 48-летний мужчина ударил оппонента бутылкой водки по голове и вышел из магазина. Увидев это, 32-летний знакомый подозреваемого догнал потерпевшего и начал его избивать. Оправившись от удара бутылкой, 23-летний подозреваемый присоединился к избиению.

Сейчас решается вопрос об аресте предполагаемых преступников. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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