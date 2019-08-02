2019-08-02T10:55:47+03:00
Общество

В Брянске бежицких и володарских энергетиков наказали за прохладные батареи

От директора департамента ТЭК и ЖКХ потребовали устранить нарушения
Мария Дедкова
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Температуру занизили на 10-15 градусов.Температуру занизили на 10-15 градусов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Энергетиков из двух районов Брянска наказали за заниженную температуру в батареях. Нарушения прав горожан выявила прокуратура после проверки по обращениям управляющих компаний Бежицкого и Володарского района.

- 16 котельных города не обеспечили поставку тепловой энергии, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Жители многоквартирных домов не получили коммунальную услугу по отоплению надлежащего качества. Температура теплоносителя была занижена на 10-15 градусов.

На начальника Володарского участка «Брянсккоммунэнерго» завели два административных дела, а на начальника Бежицкого участка - 14 дел.

После их рассмотрения Государственной жилищной инспекцией Брянской области начальнику Володарского участка объявили предупреждение, а начальника Бежицкого участка оштрафовали на семь тысяч рублей.

Директору департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области внесли представление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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