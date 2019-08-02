В Брянске бежицких и володарских энергетиков наказали за прохладные батареи
Энергетиков из двух районов Брянска наказали за заниженную температуру в батареях. Нарушения прав горожан выявила прокуратура после проверки по обращениям управляющих компаний Бежицкого и Володарского района.
- 16 котельных города не обеспечили поставку тепловой энергии, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Жители многоквартирных домов не получили коммунальную услугу по отоплению надлежащего качества. Температура теплоносителя была занижена на 10-15 градусов.
На начальника Володарского участка «Брянсккоммунэнерго» завели два административных дела, а на начальника Бежицкого участка - 14 дел.
После их рассмотрения Государственной жилищной инспекцией Брянской области начальнику Володарского участка объявили предупреждение, а начальника Бежицкого участка оштрафовали на семь тысяч рублей.
Директору департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области внесли представление.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU