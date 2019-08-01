Брянских аграриев предупредили об опасном заболевании картофеля

СЕГОДНЯ 19:10 2019-08-01T19:10:08+03:00

ДНК возбудителя гнили не раз находили в овощах

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Брянских производителей картофеля предупредили об опасном заболевании этого овоща. Эксперты Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям рассказали, что не раз находили в этих овощах ДНК кольцевой гнили картофеля.

- Это заболевание является карантинным объектом для многих стран Евросоюза, - пояснили в пресс-службе ведомства. - То есть, ввоз в европейские страны зараженного картофеля запрещен.

Чтобы опасная "картофельная" болячка не распространялась, специалисты советуют ликвидировать опасного возбудителя болезни. Иначе, говорят в Россельхознадзоре, поставки картофеля в страны Европейского союза будут весьма затруднительны.

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ИСТОЧНИК KP.RU