Брянского волка на кольце телецентра переодели ко дню ВДВ

СЕГОДНЯ 18:39 2019-08-01T18:40:48+03:00

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Въезд в Брянск украсили ко дню ВДВ. В четверг, 1 августа, символ города, брянского волка, переодели. Теперь он красуется в тельняшке и береткой, а в лапах - плакат с надписью: "За ВДВ".

Напомним, в Брянске 2 августа подготовили праздничную программу. Торжества начнутся в 10.00 на площади Партизан с митинга, а затем переместятся на набережную за понтонный мост.

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ИСТОЧНИК KP.RU