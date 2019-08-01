Брянского волка на кольце телецентра переодели ко дню ВДВ
2 августа в городе подготовили праздничную программу
Десантников "поздравил" символ города.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Въезд в Брянск украсили ко дню ВДВ. В четверг, 1 августа, символ города, брянского волка, переодели. Теперь он красуется в тельняшке и береткой, а в лапах - плакат с надписью: "За ВДВ".
Напомним, в Брянске 2 августа подготовили праздничную программу. Торжества начнутся в 10.00 на площади Партизан с митинга, а затем переместятся на набережную за понтонный мост.
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ИСТОЧНИК KP.RU