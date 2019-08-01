В Брянске 2 августа временно ограничат движение в центре города
2 августа в Брянске отметят день ВДВ. С 9.30 до 12.00 будет временно ограничено движение общественного транспорта по маршруту от площади Партизан до бульвара Гагарина и набережной. Так как здесь пройдут праздничные гулянья.
В этот же день с 8.00 до 12.00 ограничат парковку машин:
— по улице Красноармейской (от улицы Репина до улицы Ромашина),
— на территории, прилегающей к площади Партизан
— по улице Софьи Перовской (от улицы Репина до улицы Любезного),
— по улице Емлютина (от проспекта Ленина до памятника воинам-интернационалистам).
Напомним, что ограничение движения ждут брянцев и на день железнодорожника.
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ИСТОЧНИК KP.RU