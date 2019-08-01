2019-08-01T17:12:40+03:00
Общество

В Брянске 2 августа временно ограничат движение в центре города

Это связано с празднованием дня ВДВ
Мария Дедкова
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В этот же день с 8.00 до 12.00 ограничат парковку машин.В этот же день с 8.00 до 12.00 ограничат парковку машин.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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2 августа в Брянске отметят день ВДВ. С 9.30 до 12.00 будет временно ограничено движение общественного транспорта по маршруту от площади Партизан до бульвара Гагарина и набережной. Так как здесь пройдут праздничные гулянья.

В этот же день с 8.00 до 12.00 ограничат парковку машин:

— по улице Красноармейской (от улицы Репина до улицы Ромашина),

— на территории, прилегающей к площади Партизан

— по улице Софьи Перовской (от улицы Репина до улицы Любезного),

— по улице Емлютина (от проспекта Ленина до памятника воинам-интернационалистам).

Напомним, что ограничение движения ждут брянцев и на день железнодорожника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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