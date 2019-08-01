В Новозыбкове чиновников накажут за невыданные пособия для приемных семей

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-01T15:37:18+03:00

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В Новозыбкове выявили нарушения при выдаче пособий для приемных семей.

Городская администрация назначает и выдает единовременную выплату при передаче сирот на воспитание.

- Однако проверка показала, что администрация нарушает сроки назначения и выплаты пособия, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры. - Заявителям не направляют соответствующие уведомления. Личных дел каждого получателя нет.

От главы Новозыбковской городской администрации правоохранители потребовали устранить нарушения.

Акт прокурорского реагирования рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU