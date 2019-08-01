В Новозыбкове чиновников накажут за невыданные пособия для приемных семей
В Новозыбкове выявили нарушения при выдаче пособий для приемных семей.
Городская администрация назначает и выдает единовременную выплату при передаче сирот на воспитание.
- Однако проверка показала, что администрация нарушает сроки назначения и выплаты пособия, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры. - Заявителям не направляют соответствующие уведомления. Личных дел каждого получателя нет.
От главы Новозыбковской городской администрации правоохранители потребовали устранить нарушения.
Акт прокурорского реагирования рассматривают.
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ИСТОЧНИК KP.RU