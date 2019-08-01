2019-08-01T10:45:17+03:00
Общество

На Брянщине завели три уголовных дела из-за обманутых дольщиков

Застройщиков подозревают в мошенничестве
Елена РАКОВА
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Дела по обманутым дольщикам находятся на контроле прокуратуры.Дела по обманутым дольщикам находятся на контроле прокуратуры.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Брянской области с начала года завели три уголовных дела за мошенничество при долевом строительстве. В этом году в пяти муниципальных образованиях области 54 застройщика строят 122 дома с привлечением средств дольщиков. Пять из этих объектов являются проблемными, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- С начала года во время прокурорских проверок обнаружили 103 нарушения при долевом строительстве, - пояснили в ведомстве. - Среди типичных нарушений застройщиков: не полное раскрытие информации, наличие в заключенных договорах участия в долевом строительстве положений, ущемляющих права дольщиков, публикация проектных деклараций, содержащих неполную или недостоверную информацию.

После рассмотрения нарушений 12 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, 54 - к административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 3 уголовных дела.

Так, в Жуковском районе ООО «Домострой» и ООО «Экспресс-ЛВ» привлекли деньги пяти дольщиков, а строить дом на заявленном месте не собирались. А в Брянске завели уголовные дела на руководство ООО «Брянскстройразвитие», ООО «УКС «МБК - Строй» за хищение денег дольщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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