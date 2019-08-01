2019-08-01T09:59:34+03:00
Происшествия

В Брянске столкнулись две иномарки, пострадала четырехлетняя девочка

Малышка сломала руку
Елена РАКОВА
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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД РФ по Брянской области.
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В Брянске столкнулись две иномарки - "Киа церато" и "Ниссан альмера". Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 июля около 7.30 на улице Чернышевского.

- По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля "Киа" ехал по второстепенной дороге улицы Чернышевского, когда столкнулся с "Ниссаном", - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Вторая легковушка ехала по главной дороге по улице Красный Маяк к улице Чернышевского.

В автоаварии пострадали две пассажирки "Ниссан альмера". У 28-летней девушки медики диагностировали ушиб головы. У четырехлетней девочки - закрытый перелом нижней трети левой лучевой. После оказания медицинской помощи их отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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