2019-07-31T19:18:30+03:00
Общество

На Брянщине нашли два мясных предприятия-фантома

Из фактический адрес не соответствует заявленному на этикетках.
Елена РАКОВА
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Сразу два предприятия-фантома нашли специалисты Россельхознадзора в Брянской области. Оба производят мясную продукцию. Первый завод якобы находится в Клинцах. И занимается мясными полуфабрикатами и готовыми мясными продуктами.

Второе по бумагам базируется в Брянске. И реализует говядину, суповые наборы из ребер, филе говяжье и другие изделия из говядины.

- Но на самом деле эти предприятия отсутствуют по фактическому адресу, - уточнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской Областям. - Указанная на этикетках и в сопроводительных документах информация не соответствует действительности. Никаких производственных мощностей у указанных хозяйствующих субъектов нет и никогда не было. На месте клинцовского предприятия находится овощная база, а на месте брянского - многоквартирный дом.

Данные о предприятиях-фантомах передали правоохранителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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