В Жуковском районе женщина "провела" газ через незаконную врезку

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-31T16:35:03+03:00

Теперь ей грозит лишение свободы до шести лет

Изменить размер текста: A A

В Жуковском районе 43-летнюю женщину уличили в незаконном подключении к газопроводу. Произошло это в деревне Большак.

Как рассказали в областном УМВД, в конце прошлого года один из местных домов арендовала семейная пара. При заключении договора хозяйка предупредила съемщицу, что газ в доме отключен за неуплату. Та сказала, что самостоятельно решит проблему.

И действительно решила. Правда, вместо того, чтобы перезаключить договор с организацией-поставщиком, квартирантка сделала врезку к газопроводу.

- Причиненный ущерб поставщику бытового газа составил 17 500 рублей, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Подозреваемая обязалась его возместить и полностью признала вину.

Однако от уголовного преследования это ее не спасет. На женщину завели уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU