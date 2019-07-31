В Брянске по делу ТРЦ «Тимошковых» назначили новую экспертизу
30 июля в Советском районном суде Брянска прошло очередное заседание по делу ТРЦ «Тимошковых».
По решению суда специалисты проведут дополнительную строительно-техническую экспертизу. Рассмотрение дела на это время приостановили.
Напомним, прокурор настаивает на запрете работы основного здания и пристройки торгово-развлекательного центра, пока владельцы не получат разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и не устранят все нарушения пожарной безопасности.
Однако недавно губернатор Александр Богомаз высказал свое мнение о том, что ТРЦ уже не откроют. Так как ни один чиновник не подпишет акт ввода в эксплуатацию.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU