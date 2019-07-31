2019-07-31T14:30:44+03:00
Общество

В Брянске по делу ТРЦ «Тимошковых» назначили новую экспертизу

Рассмотрение пока приостановили
Мария Дедкова
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Рассмотрение дела может растянуться надолго.Рассмотрение дела может растянуться надолго.Фото: Марина АНТОНОВА
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30 июля в Советском районном суде Брянска прошло очередное заседание по делу ТРЦ «Тимошковых».

По решению суда специалисты проведут дополнительную строительно-техническую экспертизу. Рассмотрение дела на это время приостановили.

Напомним, прокурор настаивает на запрете работы основного здания и пристройки торгово-развлекательного центра, пока владельцы не получат разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и не устранят все нарушения пожарной безопасности.

Однако недавно губернатор Александр Богомаз высказал свое мнение о том, что ТРЦ уже не откроют. Так как ни один чиновник не подпишет акт ввода в эксплуатацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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