2019-07-30T18:25:29+03:00
Общество

В Брянске на перекрестке у загса на проспекте Ленина меняют светофор

Из-за этого на дороге образовалась пробка
Мария Дедкова
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Напомним, что во время ремонта проспекта Ленина также установили светофор на пересечении с бульваром Гагарина. Фото: "Типичный Брянск"Напомним, что во время ремонта проспекта Ленина также установили светофор на пересечении с бульваром Гагарина. Фото: "Типичный Брянск"
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В Брянске продолжается ремонт на проспекте Ленина. Во вторник, 30 июля, на пересечении с улицей Горького меняют светофор.

На проспекте в это время образовалась большая пробка, сообщают брянцы в социальных сетях.

Напомним, что во время ремонта проспекта Ленина также установили светофор на пересечении с бульваром Гагарина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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