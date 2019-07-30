В Брянске на перекрестке у загса на проспекте Ленина меняют светофор

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-30T18:25:29+03:00

Напомним, что во время ремонта проспекта Ленина также установили светофор на пересечении с бульваром Гагарина. Фото: "Типичный Брянск"

Из-за этого на дороге образовалась пробка

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В Брянске продолжается ремонт на проспекте Ленина. Во вторник, 30 июля, на пересечении с улицей Горького меняют светофор.

На проспекте в это время образовалась большая пробка, сообщают брянцы в социальных сетях.

Напомним, что во время ремонта проспекта Ленина также установили светофор на пересечении с бульваром Гагарина.

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ИСТОЧНИК KP.RU