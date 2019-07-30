В Брянской области на три дня изменятся маршруты электричек

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-30T11:13:44+03:00

Три дня брянские электрички будут ездить по укороченным маршрутам. Фото: Елена РАКОВА

5, 6 и 7 августа на направлениях в Комаричи, Суземку и Унечу некоторые пригородные поезда выполнят укороченные рейсы

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В Брянской области на три дня с 5 по 7 августа изменятся маршруты некоторых электричек. Это связано с ремонтом железной дороги. Изменения коснутся пригородных поездов следующих в Комаричи, Суземку и Унечу. Рейсы там будут укороченными, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Пригородные поезда №6304 отправлением из Унечи в 6.01 и №6305 отправлением из Брянска-Орловского в 12.56 будут курсировать на участке Унеча – Свень.

Пригородный поезд №6557 отправлением из Брянска-Орловского в 12.36 будет курсировать на участке Синезерки – Суземка.

Пригородные поезда № 6684 отправлением из Комарич в 11.06 и №6685 отправлением из Брянска-Орловского в 14.07 будут курсировать на участке Синезерки – Комаричи.

Уточнить расписание электричек можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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ИСТОЧНИК KP.RU