В Брянской области на три дня изменятся маршруты электричек
В Брянской области на три дня с 5 по 7 августа изменятся маршруты некоторых электричек. Это связано с ремонтом железной дороги. Изменения коснутся пригородных поездов следующих в Комаричи, Суземку и Унечу. Рейсы там будут укороченными, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
Пригородные поезда №6304 отправлением из Унечи в 6.01 и №6305 отправлением из Брянска-Орловского в 12.56 будут курсировать на участке Унеча – Свень.
Пригородный поезд №6557 отправлением из Брянска-Орловского в 12.36 будет курсировать на участке Синезерки – Суземка.
Пригородные поезда № 6684 отправлением из Комарич в 11.06 и №6685 отправлением из Брянска-Орловского в 14.07 будут курсировать на участке Синезерки – Комаричи.
Уточнить расписание электричек можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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ИСТОЧНИК KP.RU