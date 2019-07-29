2019-07-29T18:54:01+03:00
Спорт

Брянский пловец Илья Бородин взял третье «золото» в Баку

Спортсмен установил рекорд соревнований
Ольга УМАРОВА
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Брянский спортсмен Илья Бородин привезет домой третью победу. «Золото» 16-летний пловец взял на XV Европейском юношеском Олимпийском фестивале, который проходил в столице Азейрбаджана Баку.

Третью награду на турнире Илья Бородин одержал в заключительный день соревнований.

- Илья с рекордом соревнований лидировал на дистанции в 400 метров комплексным плаванием, - рассказали в региональном управлении физической культуры и спорта. - Ранее спортсмен победил на дистанции вдвое короче и стал чемпионом в смешанной комбинированной эстафете.

Илья занимается плаванием в спортивной школе «Дельфин» под руководством тренера Марины Свистак.

После соревнований юным пловцам дали день отдыха. Впереди – подготовка к Первенству мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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