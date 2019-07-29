2019-07-29T17:19:09+03:00
Происшествия

В Брянске бывший директор детской молочной кухни вымогала деньги у подчиненных

По версии следствия, женщина присвоила себе почти 150 тысяч рублей
Мария Дедкова
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Свою зарплату работники отдавали начальнице.Свою зарплату работники отдавали начальнице.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске бывший директор предприятия пойдет под суд за превышение должностных полномочий. По версии следствия, 59-летняя женщина собрала со своих подчиненных почти 150 тысяч рублей.

- С марта по октябрь прошлого года директор МУП «Детская молочная кухня Брянска», нарушила права 10 работников, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Сотрудники по требованию злоумышленницы под угрозой увольнения и неприятностей на работе передавали ей деньги, начисленные им в качестве материальной помощи и заработной платы.

Всего незаконная «дань» составила 148, 9 тысячи рублей.

За совершение такого преступления горожанке грозит до четырех лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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