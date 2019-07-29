В Новозыбкове скончался 15-летний юноша

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-29T17:16:23+03:00

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В Новозыбкове полиция выясняет причины смерти 15-летнего юноши. Трагедия произошла в пятницу, 26 июля.

По словам очевидцев, парню стало плохо, он обратился в больницу. Медики осмотрели юношу и отправили его домой. По пути к дому, у стадиона, ему вновь стало плохо. Тело юноши обнаружили здесь же.

Полицейские признаков насильственной смерти у погибшего не нашли, сообщает издание Новозыбков.SU. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

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ИСТОЧНИК KP.RU