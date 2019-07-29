2019-07-29T15:21:34+03:00
Общество

Брянские таможенники нашли тайнике поезда 83 смартфона

Телефоны попытался провезти гражданин Украины
Мария Дедкова
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Брянские таможенники обнаружили в тайнике поезда 83 мобильника. Телефоны нашли во время осмотра поезда «МоскваЛьвов» инспекторами Володарского таможенного поста.

- Телефоны были обнаружены за внутренней обшивкой одного из купе, - рассказал и.о. начальника поста Марат Шамсиев. - Перевозчиком смартфонов признал себя гражданин Украины.

На жителя Львовской области составили административный протокол за сокрытие товаров от таможенного контроля. Теперь иностранцу грозит крупный штраф и конфискация смартфонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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