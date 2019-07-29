В Брянске подрядчика раскритиковали за ремонт улиц Абашева и Калинина
В Брянске мэрия раскритиковала работу подрядчика, который занимается ремонтом на улицах Абашева и Калинина. На улице Абашева специалисты технадзора выявили грубые нарушения, а на улице Калинина ремонт идет слишком медленно.
Нарушения должны устранить к 1 августа, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Представитель подрядной организации на встрече с чиновниками дал обещание привлечь дополнительные силы - людей и технику, чтобы ускорить темпы работ.
К слову, из 24 улиц, ремонт которых проводят в рамках нацпроекта, 4 - уже готовы. Еще на 7 объектах готовность близка к ста процентам.
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ИСТОЧНИК KP.RU