В Брянске подрядчика раскритиковали за ремонт улиц Абашева и Калинина

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-29T14:47:33+03:00

Представитель подрядной организации на встрече с чиновниками дал обещание привлечь дополнительные силы - людей и технику. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске мэрия раскритиковала работу подрядчика, который занимается ремонтом на улицах Абашева и Калинина. На улице Абашева специалисты технадзора выявили грубые нарушения, а на улице Калинина ремонт идет слишком медленно.

Нарушения должны устранить к 1 августа, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Представитель подрядной организации на встрече с чиновниками дал обещание привлечь дополнительные силы - людей и технику, чтобы ускорить темпы работ.

К слову, из 24 улиц, ремонт которых проводят в рамках нацпроекта, 4 - уже готовы. Еще на 7 объектах готовность близка к ста процентам.

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ИСТОЧНИК KP.RU