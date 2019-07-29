В Карачеве столкнулись две легковушки: пострадала 66-летняя пенсионерка
Пожилая женщина ушибла голову
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В Карачеве на улице 50 лет Октября 28 июля произошло ДТП. Около 13.27 здесь столкнулись две легковушки.
- 41-летняя автомобилистка за рулем "Фольксваген Поло" на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу автомобилю Лада Гранта, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Произошло столкновение. В ДТП пострадала 66-летняя пассажирка "Лады".
Пожилая женщина ушибла голову. Ее осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU