В Дятьковском районе загорелась квартира
О пострадавших пока ничего неизвестно
В дятьковской квартире вспыхнула мебель.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В поселке Любохна Дятьковского района произошел пожар в пятиэтажке. ЧП случилось около шести вечера в воскресенье, 28 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
На место выехали две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили, что загорелась мебель в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома.
- Огонь охватил площадь в 15 метров квадратных, - рассказали в МЧС. - Причину пожара устанавливают специалисты.
Информации о пострадавших пока нет.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU