2019-07-28T23:44:05+03:00
Происшествия

В Дятьковском районе загорелась квартира

О пострадавших пока ничего неизвестно
Ольга УМАРОВА
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В дятьковской квартире вспыхнула мебель.В дятьковской квартире вспыхнула мебель.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В поселке Любохна Дятьковского района произошел пожар в пятиэтажке. ЧП случилось около шести вечера в воскресенье, 28 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выехали две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили, что загорелась мебель в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома.

- Огонь охватил площадь в 15 метров квадратных, - рассказали в МЧС. - Причину пожара устанавливают специалисты.

Информации о пострадавших пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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