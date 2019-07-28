В Дятьковском районе загорелась квартира

28 Июль 23:44 2019-07-28T23:44:05+03:00

О пострадавших пока ничего неизвестно

Изменить размер текста: A A

В поселке Любохна Дятьковского района произошел пожар в пятиэтажке. ЧП случилось около шести вечера в воскресенье, 28 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выехали две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили, что загорелась мебель в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома.

- Огонь охватил площадь в 15 метров квадратных, - рассказали в МЧС. - Причину пожара устанавливают специалисты.

Информации о пострадавших пока нет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU