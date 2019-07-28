В Жуковке водитель сбил 69-летнюю велосипедистку и скрылся

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-28T13:41:05+03:00

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В Жуковке неизвестный лихач сбил пожилую велосипедистку. ДТП произошло в субботу, 27 июля, около половины десятого вечера, на улице Карла Маркса.

По предварительной информации областного ГИБДД, неустановленный водитель шел на обгон и сбил 69-летнюю велосипедистку. Женщина ехала по своей полосе движения.

После столкновения водитель авто скрылся с места аварии. У пострадавшей велосипедистки: закрытый перелом плечевого сустава, ушиб голени и лба.

- Ей назначили лечение и отпустили домой, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU