В Фокинском районе Брянска сгорела дача
Пострадавших нет
Дачный дом выгорел практически полностью.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Утром в Брянске тушили дачу. Пожар случился в дачном обществе «Металист» в Фокинском районе около восьми утра в субботу, 27 июля.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области, на место выехали две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили, что загорелась частная двухэтажная дача.
- Огонь охватил все строение, - рассказали в МЧС. – К счастью, никто не пострадал.
Причину пожара назовут эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU