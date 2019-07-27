В Фокинском районе Брянска сгорела дача

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-27T11:02:41+03:00

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Утром в Брянске тушили дачу. Пожар случился в дачном обществе «Металист» в Фокинском районе около восьми утра в субботу, 27 июля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области, на место выехали две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили, что загорелась частная двухэтажная дача.

- Огонь охватил все строение, - рассказали в МЧС. – К счастью, никто не пострадал.

Причину пожара назовут эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU