Во время пожара в Гордеевском районе погибла 8-летняя девочка

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-26T14:36:52+03:00

Огонь охватил весь дом площадью 50 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В селе Стругова Буда, что в Гордеевском районе, сгорел дом. Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", в огне погибла восьмилетняя девочка, отравившись угарным газом.

Сообщение о пожаре на улице Сороковка поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 22.54 в четверг, 25 июля.

К месту вызова выехали две пожарные автоцистерны. Оказалось, что огнем уже охвачен весь дом площадью 50 квадратных метров.

За 35 минут пламя удалось потушить, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Но трагедии избежать не удалось. Погиб ребенок, а также пострадал хозяин жилища. Его с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу. Еще двое детей и двое взрослых спаслись. Они не получили травмы.

Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания дома.

А следователи в свою очередь завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Расследование продолжается, пояснили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU