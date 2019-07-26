В Брянске появится передержка для беспризорных коров и лошадей
В брянском поселке Большое Полпино вместе с приютом для бездомных собак появится штрафстоянка для лошадей и коров.
Об этом говорили на заседании Малого совета.
Безнадзорные животные стали настоящей проблемой для жителей города. Так, недавно главе Александру Хлиманкову пожаловались жители поселка Октябрьский в микрорайоне Автозаводец.
По словам горожан, восемь коров и два быка пасутся прямо в центре поселка. Животные загрязняют улицы, ломают деревья и машины, объедают клумбы и растаскивают мусор.
Проблемы бродячих животных должен решить приют. На его строительство потратят 24,7 миллиона рублей.
- Заместителю главы администрации по ЖКХ Сергею Хоменкову дано поручено в техническом задании приюта для собак предусмотреть помещения для лошадей и крупного рогатого скота,- написал на своей страничке в соцсети глава города Александр Хлиманков. - А также ускорить сроки проектирования и строительства приюта для животных. Совместными усилиями запланировано решить эту задачу до конца года.
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ИСТОЧНИК KP.RU