В Брянске на переулке Пилотов сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-25T18:01:42+03:00

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Теперь экспертам предстоит выяснить , что стало причиной возгорания автомобиля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В огне, к счастью, никто не пострадал

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В Брянске в четверг, 25 июля, сгорел автомобиль.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 14.14.

Оказалось, что горит машина на переулке Пилотов.

На место выехали две пожарные автоцистерны. Огнеборцы обнаружили, что горит моторный отсек машины.

Пламя потушили за три минуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В огне, к счастью, никто не пострадал.

Теперь экспертам предстоит выяснить , что стало причиной возгорания автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU