2019-07-25T18:01:42+03:00
Происшествия

В Брянске на переулке Пилотов сгорел автомобиль

В огне, к счастью, никто не пострадал
Мария Дедкова
Поделиться:
Теперь экспертам предстоит выяснить , что стало причиной возгорания автомобиля.Теперь экспертам предстоит выяснить , что стало причиной возгорания автомобиля.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске в четверг, 25 июля, сгорел автомобиль.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 14.14.

Оказалось, что горит машина на переулке Пилотов.

На место выехали две пожарные автоцистерны. Огнеборцы обнаружили, что горит моторный отсек машины.

Пламя потушили за три минуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В огне, к счастью, никто не пострадал.

Теперь экспертам предстоит выяснить , что стало причиной возгорания автомобиля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24