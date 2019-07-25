В Брянске на переулке Пилотов сгорел автомобиль
В огне, к счастью, никто не пострадал
Теперь экспертам предстоит выяснить , что стало причиной возгорания автомобиля.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске в четверг, 25 июля, сгорел автомобиль.
Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 14.14.
Оказалось, что горит машина на переулке Пилотов.
На место выехали две пожарные автоцистерны. Огнеборцы обнаружили, что горит моторный отсек машины.
Пламя потушили за три минуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
В огне, к счастью, никто не пострадал.
Теперь экспертам предстоит выяснить , что стало причиной возгорания автомобиля.
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ИСТОЧНИК KP.RU