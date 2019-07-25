2019-07-25T16:50:52+03:00
Общество

В Брянске ливень затопил центральные улицы

В соцсетях сообщают, что вода добралась до торгового центра
Мария Дедкова
Поделиться:
Фотографии последствий непогоды брянцы выкладывают в социальных сетях. Фото: "ЧП и ДТП Брянск"Фотографии последствий непогоды брянцы выкладывают в социальных сетях. Фото: "ЧП и ДТП Брянск"
Изменить размер текста:

На Советский район Брянска в четверг, 25 июля, вновь обрушился ливень. Он затопил центральные улицы города.

Фотографии последствий непогоды брянцы выкладывают в социальных сетях. В комментариях пишут, что в воде оказались улица Фокина и набережная.

Также в соцсетях появилась информация, что потоков не выдержала крыша в одном из ТЦ в Фокинском районе. Вода подобралась к выставленной технике.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24