В Брянске ливень затопил центральные улицы
В соцсетях сообщают, что вода добралась до торгового центра
Фотографии последствий непогоды брянцы выкладывают в социальных сетях. Фото: "ЧП и ДТП Брянск"
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На Советский район Брянска в четверг, 25 июля, вновь обрушился ливень. Он затопил центральные улицы города.
Фотографии последствий непогоды брянцы выкладывают в социальных сетях. В комментариях пишут, что в воде оказались улица Фокина и набережная.
Также в соцсетях появилась информация, что потоков не выдержала крыша в одном из ТЦ в Фокинском районе. Вода подобралась к выставленной технике.
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ИСТОЧНИК KP.RU