В Брянске ливень затопил центральные улицы

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-25T16:50:52+03:00

Фотографии последствий непогоды брянцы выкладывают в социальных сетях. Фото: "ЧП и ДТП Брянск"

В соцсетях сообщают, что вода добралась до торгового центра

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На Советский район Брянска в четверг, 25 июля, вновь обрушился ливень. Он затопил центральные улицы города.

Фотографии последствий непогоды брянцы выкладывают в социальных сетях. В комментариях пишут, что в воде оказались улица Фокина и набережная.

Также в соцсетях появилась информация, что потоков не выдержала крыша в одном из ТЦ в Фокинском районе. Вода подобралась к выставленной технике.

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ИСТОЧНИК KP.RU