2019-07-25T14:07:51+03:00
Происшествия

В Брянске задержали таджика с наркотиками

По версии следствия, он продавал героин потребителям и мелким сбытчикам
Мария Дедкова
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В Брянске по подозрению в наркоторговле задержали гражданина Таджикистана. По версии следствия, он продавал героин не только потребителям, но и мелким сбытчикам.

При задержании полицейские изъяли у 30-летнего иностранца 246 граммов героина, расфасованные в 100 свертков. Еще 197 граммов наркотика, а также весы и упаковочный материал были нашли у него дома, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

На задержанного завели уголовное дело. Теперь гражданину Таджикистанагрорзит от 10 до 20 лет со штрафом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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