В Брянске название аптечной сети признали незаконным

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-25T13:10:28+03:00

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Двадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал брянских антимонопольщиков, которые потребовали сменить название аптечной сети.

Использование вывески "Аптечный склад" незаконно, так как вводит потребителей в заблуждение.

- Вывеска создает ложное представление о более низких ценах, - рассказывают в УФАС Брянской области. - Это, в свою очередь, привлекает клиентов и создает необоснованное преимущество. ООО "Апрель Брянск" было выдали предупреждение о необходимости прекращения использования наименования "Аптечный склад".

Предприниматель отказался это делать. Компания обжаловала предписание антимонопольного органа в Арбитражном суде Брянской области, а затем в Двадцатом Арбитражном апелляционном суде. Но здесь не увидели оснований для отмены решения антимонопольщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU