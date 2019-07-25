В Брянске название аптечной сети признали незаконным
Двадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал брянских антимонопольщиков, которые потребовали сменить название аптечной сети.
Использование вывески "Аптечный склад" незаконно, так как вводит потребителей в заблуждение.
- Вывеска создает ложное представление о более низких ценах, - рассказывают в УФАС Брянской области. - Это, в свою очередь, привлекает клиентов и создает необоснованное преимущество. ООО "Апрель Брянск" было выдали предупреждение о необходимости прекращения использования наименования "Аптечный склад".
Предприниматель отказался это делать. Компания обжаловала предписание антимонопольного органа в Арбитражном суде Брянской области, а затем в Двадцатом Арбитражном апелляционном суде. Но здесь не увидели оснований для отмены решения антимонопольщиков.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU