В Брянске ищут 81-летнюю Веру Грицай

СЕГОДНЯ 17:07 2019-07-24T17:08:46+03:00

81-летняя пенсионерка ушла из дома 23 июля в неизвестном направлении. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"

Пенсионерка дезориентирована и нуждается в помощи

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В Брянске ищут пропавшую Веру Грицай. 81-летняя пенсионерка ушла из дома 23 июля в неизвестном направлении. Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи, она не ориентируется в пространстве, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт" Брянск.

Приметы пропавшей Веры Грицай: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы, собранные в хвост, голубые глаза.

Была одета:в голубой свитер, красную кофту и черные брюки. На ногах - черно-бело-красные шлепки.

Если вы видели пенсионерку, сообщите по телефонам:112, 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU