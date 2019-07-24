В Брянске ищут 81-летнюю Веру Грицай
В Брянске ищут пропавшую Веру Грицай. 81-летняя пенсионерка ушла из дома 23 июля в неизвестном направлении. Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи, она не ориентируется в пространстве, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт" Брянск.
Приметы пропавшей Веры Грицай: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы, собранные в хвост, голубые глаза.
Была одета:в голубой свитер, красную кофту и черные брюки. На ногах - черно-бело-красные шлепки.
Если вы видели пенсионерку, сообщите по телефонам:112, 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU