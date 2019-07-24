В деле о брянском ТРЦ «Тимошковых» появился новый ответчик
В Брянске продолжается рассмотрение дела ТРЦ «Тимошковых». На очередном заседании 24 июля прокуратура выступила с дополнением к исковому требованию, сообщает телеканал "Городской". По мнению правоохранителей, в вину владельцам можно предъявить несоблюдение условий наличия пожарных разрывов, которые должны быть между основным зданием и пристройкой.
Также прокурор подал ходатайство о привлечении в ответчики по делу совладелицу ТРЦ Ирину Тимошкову.
Судья объявила, что в связи с привлечением к делу нового ответчика, слушание снова переносится. Очередное заседание пройдет 30 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU