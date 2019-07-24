2019-07-24T12:05:28+03:00
Общество

Житель Брянска записал рэп о сталелитейном заводе

Ролик парень опубликовал у себя в социальных сетях
Мария Дедкова
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Жители Брянска в комментариях похвалили творчество рабочего. Фото: vk.com, Александр КорнаковЖители Брянска в комментариях похвалили творчество рабочего. Фото: vk.com, Александр Корнаков
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Брянец Александр Корнаков записал песню о сталелитейном заводе. Ролик молодой человек выложил у себя в социальных сетях. Рэп Александр Корнаков посвятил профессиональному празднику, который металлурги отмечали 21 июля.

Парень выступил в качестве автора слов и исполнителя. Жители Брянска в комментариях похвалили творчество рабочего.

Напомним, песню о своей профессии записали и рабочие Брянского машиностроительного завода. Они сняли клип«Рэп, БМЗ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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