Житель Брянска записал рэп о сталелитейном заводе
Ролик парень опубликовал у себя в социальных сетях
Жители Брянска в комментариях похвалили творчество рабочего. Фото: vk.com, Александр Корнаков
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Брянец Александр Корнаков записал песню о сталелитейном заводе. Ролик молодой человек выложил у себя в социальных сетях. Рэп Александр Корнаков посвятил профессиональному празднику, который металлурги отмечали 21 июля.
Парень выступил в качестве автора слов и исполнителя. Жители Брянска в комментариях похвалили творчество рабочего.
Напомним, песню о своей профессии записали и рабочие Брянского машиностроительного завода. Они сняли клип«Рэп, БМЗ».
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ИСТОЧНИК KP.RU