В Брянске 30 директоров школ скрыли от налоговиков машины и банковские счета
От мэра города потребовали разобраться в ситуации
Нарушения закона выявила прокуратура.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства. 30 руководителей образовательных учреждений города "забыли" рассказать о своих машинах и банковских счетах налоговикам.
- В целях устранения нарушений прокурор города внес представление в адрес главы Брянской городской администрации, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Акт прокурорского реагирования рассматривают.
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ИСТОЧНИК KP.RU