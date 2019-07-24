В Брянске 30 директоров школ скрыли от налоговиков машины и банковские счета

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-24T10:28:32+03:00

От мэра города потребовали разобраться в ситуации

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В Брянске прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства. 30 руководителей образовательных учреждений города "забыли" рассказать о своих машинах и банковских счетах налоговикам.

- В целях устранения нарушений прокурор города внес представление в адрес главы Брянской городской администрации, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Акт прокурорского реагирования рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU