2019-07-23T17:49:34+03:00
Происшествия

Житель Клинцов по пьяни изнасиловал девушку друга

Теперь парень пойдет под суд
Мария Дедкова
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Расследование уголовного дела завершили. В ближайшее время его передадут в суд.Расследование уголовного дела завершили. В ближайшее время его передадут в суд.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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27-летнего жителя Клинцов обвиняют в изнасиловании.

Все случилось вечером 19 декабря прошлого года. Молодой человек пьяным пришел к своим знакомым в общежитие на улице Краснознаменной. В комнате парень предложил возлюбленной своего приятеля заняться сексом. Девушка ответила отказом.

- Тогда обвиняемый ударил своего знакомого в лицо, от чего последний упал и потерял сознание, - рассказывают подробности происшествия в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Злоумышленник повалил его сожительницу на пол и, удерживая ее своими руками за шею, совершил с ней половой акт против воли последней.

Расследование уголовного дела завершили. В ближайшее время его передадут в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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