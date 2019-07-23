Житель Клинцов по пьяни изнасиловал девушку друга

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-23T17:49:34+03:00

Расследование уголовного дела завершили. В ближайшее время его передадут в суд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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27-летнего жителя Клинцов обвиняют в изнасиловании.

Все случилось вечером 19 декабря прошлого года. Молодой человек пьяным пришел к своим знакомым в общежитие на улице Краснознаменной. В комнате парень предложил возлюбленной своего приятеля заняться сексом. Девушка ответила отказом.

- Тогда обвиняемый ударил своего знакомого в лицо, от чего последний упал и потерял сознание, - рассказывают подробности происшествия в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Злоумышленник повалил его сожительницу на пол и, удерживая ее своими руками за шею, совершил с ней половой акт против воли последней.

Расследование уголовного дела завершили. В ближайшее время его передадут в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU