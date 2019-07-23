2019-07-23T16:06:44+03:00
Происшествия

Брянца отправили в колонию на 9,5 лет за попытку продать наркотики

Приговор пока не вступил в законную силу
Мария Дедкова
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26-летний мужчина отправится в колонию строго режима.26-летний мужчина отправится в колонию строго режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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26-летний житель Брянска отправится в колонию почти на 10 лет за попытку продать наркотики.

- Как установил суд, 28 марта горожанин забрал из тайника в лесу в Фокинском районе 100 граммов гашиша и 200 граммов метилэфедрона, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Брянец хотел отвести наркотики домой и расфасовать их для продажи. Но довести до конца задуманное не смог, так как его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд назначил виновному наказание - 9,5 лет колонии строгого режима.

Приговор пока в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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