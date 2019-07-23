Брянца отправили в колонию на 9,5 лет за попытку продать наркотики
26-летний житель Брянска отправится в колонию почти на 10 лет за попытку продать наркотики.
- Как установил суд, 28 марта горожанин забрал из тайника в лесу в Фокинском районе 100 граммов гашиша и 200 граммов метилэфедрона, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Брянец хотел отвести наркотики домой и расфасовать их для продажи. Но довести до конца задуманное не смог, так как его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.
Суд назначил виновному наказание - 9,5 лет колонии строгого режима.
Приговор пока в законную силу не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU