В центре Брянска заметили стаю собак
Они пугают местных жителей
Четвероногие свободно прогуливаются на набережной, площади Партизан и площади Ленина. Фото: "Типичный Брянск"
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В центре Брянска горожане заметили стаю агрессивных собак. Они пугают местных жителей, гуляющих возле центрального банка.
Фотографии бездомных животных выложили в соцсетях во вторник, 23 июля. На снимках насчитали 11 собак.
К слову, стаю псов видели не только у банка. Четвероногие свободно прогуливаются на набережной, площади Партизан и площади Ленина.
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ИСТОЧНИК KP.RU