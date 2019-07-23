В центре Брянска заметили стаю собак

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-23T10:53:35+03:00

Четвероногие свободно прогуливаются на набережной, площади Партизан и площади Ленина. Фото: "Типичный Брянск"

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В центре Брянска горожане заметили стаю агрессивных собак. Они пугают местных жителей, гуляющих возле центрального банка.

Фотографии бездомных животных выложили в соцсетях во вторник, 23 июля. На снимках насчитали 11 собак.

К слову, стаю псов видели не только у банка. Четвероногие свободно прогуливаются на набережной, площади Партизан и площади Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU