2019-07-23T10:32:53+03:00
Общество

Брянский губернатор рассказал о борьбе с коррупцией в дорожном строительстве

И о том, каким образом удалось удешевить ремонт
Мария Дедкова
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В Брянской области в этом году отремонтируют 630 километров дорог. Глава региона Александр Богомаз подчеркнул, что стоимость работ удалось удешевить:

- Самое важное -найти финансирование, резервы, посчитать и эффективно вложить деньги. Интересные ведь цифры: 16 миллиардов - 900 километров, 21 миллиард - 2340 километров и четыре моста плюсом... В 2005 году дизтопливо стоило 15 рублей, сегодня стоит 47, щебень стоит в два раза дороже, чем в 2014 году, битум - в пять раз. Оказывается, можно работать, если перекрывать все пути неэффективного использования денег.

К слову, рабочие уже завершают ремонт дороги по улице Пересвета . На улице Литейной работы только начались. Продолжается ремонт улицы Ново-Советской, сейчас там обустраивают тротуары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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