В Брянской области инспектор по охране леса спас заблудившихся грибников

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-19T17:51:02+03:00

На тихую охоту возле поселка Новопокровский ушли трое взрослых и ребенок. Фото: Анастасия Черникова

Уже через час люди были в безопасности

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Инспектор по охране леса Сельского участкового лесничества спас заблудившихся грибников. На тихую охоту возле поселка Новопокровский ушли трое взрослых и ребенок. Грибники сбились с пути и стали звать на помощь, рассказывают в управлении лесами Брянской области.

На место происшествия направили инспектора по охране леса Сельского участкового лесничества, и уже через час люди были в безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU