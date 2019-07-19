В Брянской области инспектор по охране леса спас заблудившихся грибников
Уже через час люди были в безопасности
На тихую охоту возле поселка Новопокровский ушли трое взрослых и ребенок.Фото: Анастасия Черникова
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Инспектор по охране леса Сельского участкового лесничества спас заблудившихся грибников. На тихую охоту возле поселка Новопокровский ушли трое взрослых и ребенок. Грибники сбились с пути и стали звать на помощь, рассказывают в управлении лесами Брянской области.
На место происшествия направили инспектора по охране леса Сельского участкового лесничества, и уже через час люди были в безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU